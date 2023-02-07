البنك الإسلامي الفلسطيني يعلن عن الفائزين في السحب الثاني لحملة " اربح مدفوعاتك 2X"

وطن: أعلن البنك الإسلامي الفلسطيني عن الفائزين في السحب الثاني لحملة تشجيع استخدام البطاقات في عمليات الدفع " اربح مدفوعاتك x2" وعددهم 8 فائزين بلغت جائزة كل منهم ضعف قيمة مدفوعاته الشهرية عبر بطاقات البنك المختلفة وبحد أقصى 500 دولار لكل فائز.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إن" هذه الحملة تنسجم مع استراتيجية البنك بالتحول الرقمي وجهوده الكبيرة لتشجيع العملاء على التعامل بالخدمات المالية الرقمية وحلول الدفع الإلكترونية والحد من استخدام عمليات الدفع النقدية لما لذلك من أهمية في رفع مستويات الشمول المالي وتعزيز التنمية الاقتصادية في فلسطين".

وبين السعدي أن هذه الحملة هي جزء من باقة من الخصومات والمزايا التي توفرها بطاقات البنك على المستويين المحلي والخارجي والتي تهدف جميعها لتشجيع العملاء على استخدام بطاقاتهم في عمليات الشراء والتوقف عن الطريقة التقليدية للدفع، مؤكداً أن استخدام البطاقات لا يترتب عليه أي تكاليف إضافية على العملاء.

يشار أن البنك أطلق خلال هذا الأسبوع حملة سحوبات أخرى خاصة باستخدام البطاقات في دفع الرسوم السنوية الخاصة ببلدية رام الله وسيتم الإعلان عن الفائزين فيها نهاية الشهر الحالي وبمجموع 10جوائز قيمة كل منها 100 دولار.

يشار أن حملة " اربح مدفوعاتك 2X" ستستمر لغاية 28/2/2023 وتتضمن السحب على 24 جائزة خلال فترة الحملة تبلغ قيمة كل منها ضعف مدفوعات العميل الشهرية عبر بطاقات البنك المختلفة وبحد أقصى 500 دولار لكل جائزة.

ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل المتعلقة بالحملة وأسماء الفائزين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك www.pib.ps

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل, والتي تقدم باقةً مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما حصل البنك مؤخراً على جائزة أفضل مصرف يقدم الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في فلسطين" للعام 2022 من قبل الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ومجلته "The Banking Executive" وجائزة أفضل بطاقة إسلامية في فلسطين عن بطاقاته الائتمانية وورلد وبلاتينوم والتيسير وذلك من قبل مجلة International Finance العالمية.

