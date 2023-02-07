شركة كهرباء القدس تستنفر طواقمها الفنية لضمان تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي دون انقطاع

وطن: قالت شركة كهرباء القدس انها استنفرت طواقمها الفنية، منذ بداية المنخفض الجوي الذي تتأثر به البلاد، وتواصل عملها في الميدان، لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي خلال المنخفض الجوي.

ونفذت الطواقم الفنية العديد من المهمات في الميدان، وإصلاح الأعطال التي نجمت عن المنخفض الجوي في العديد من مناطق امتيازها.

وكانت شركة كهرباء القدس رفعت جاهزيتها قبيل وصول المنخفض الجوي استعداداً للتعامل مع ما ينجم عنه من حالات طارئة، بما يضمن استمرارية تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي طيلة فترة المنخفض.