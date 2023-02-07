جماهير غفيرة في نابلس تشيّع الشهيد الفتى حمزة الأشقر

وطن: شيعت جماهير غفيرة، ظهر اليوم الثلاثاء، الشهيد الفتى حمزة أمجد الأشقر (17 عاماً)، الذي ارتقى خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي المساكن الشعبية شرق مدينة نابلس فجر اليوم.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس إلى مخيم عسكر، بمشاركة مئات المشيعين الذين طافوا به شوارع المخيم قبل التوجه إلى منزل عائلته لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.

وشاركت أعداد كبيرة في مسيرة تشييع الشهيد في مخيم عسكر شرق نابلس، وسط مشاركة عشرات المسلحين، وتكبيرات وهتافات تمجد بالشهداء، مرددين "الانتفاضة حتى الموت"، "وباب الأقصى من حديد ما بفتحه إلا الشهيد".

وألقت عائلة الشهيد نظرة الوداع على نجلها في مخيم عسكر الجديد، وأدوا الصلاة عليه في مسجد الهدى بالمخيم، قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة مخيم عسكر.

وباستشهاد الفتى الأشقر ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري، إلى 42 شهيداً، بينهم تسعة أطفال، إضافة إلى سيدة مسنة.