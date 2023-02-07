"يبدو أن تركيا تحركت 3 أمتار"! خبراء يعلقون على الزلزال المدمر: شهدنا عاصفة زلزالية تاريخية

وطن: نشرت وسائل إعلام تركية تعليقات مختصين محليين ودوليين في علم الزلازل، على الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد وراح ضحيته آلاف الأشخاص، وكان اللافت تصريحات رئيس المعهد الوطني والجيوفيزيقية والبراكين الإيطالي، كارلو دوج ليوني، والذي قال يبدو أن تركيا تحركت 3 أمتار باتجاه الجنوب الغربي، موضحاً أنه يتحدث بالتحديد عن هيكل المنطقة الحدودية بين الصفيحة العربية والصفيحة الأناضولية أو التركية.

كارلو دوغليوني قال، وفقاً لما نشره موقع CNN TURK، إن كل هذا حدث في بضع عشرات من الثواني، حيث بلغت قوة الزلزال 7.8 – 7.9 على مقياس ريختر، ويُصنَّف على أنه زلزال كبير.

وأضاف أن: "تركيا تحركت على الأقل 3 أمتار في الاتجاه الشمالي الشرقي والجنوب الغربي مقارنة بالصفيحة العربية، ولفت الانتباه إلى حقيقة أن هذه الحركة حدثت في 30 – 40 ثانية"، وأكد العالم الإيطالي أن النشاط الزلزالي كان مرتفعاً للغاية في المنطقة عبر التاريخ.

من جانبه قال الدكتور بولنت أوزمن الاختصاصي المساعد في إدارة الكوارث من جامعة غازي بأنقرة: "من غير المألوف حدوث زلزالين كبيرين على صدع شرق الأناضول كل ساعة، لقد شهدنا حدثاً نادراً جداً في شكل "عاصفة زلزالية". وأضاف أن: "هناك 550 صدعاً نشطاً في تركيا لديها القدرة على إحداث الزلازل".