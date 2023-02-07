الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام وسط وجنوب القطاع

وطن: استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، المزارعين ورعاة الأغنام بقنابل الغاز المُدمع، وسط وجنوب قطاع غزة؛ دون تسجيل إصابات.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز صوب الأراضي الزراعية في منطقة "الفراحين" شرق بلدة عبسان الكبيرة شرقي محافظة خانيونس.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أطلقت عدد من قنابل الغاز المدمع صوب رعاة الأغنام قرب موقع "أبو مطيبق" العسكري شرقي مخيم المغازي وسط القطاع؛ ما أجبرهم على الانسحاب.

وتتعمد قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية، شرق وشمال القطاع يوميا استهداف المزارعين ورعاة الأغنام وصيادي العصافير تحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.