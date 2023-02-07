الاحتلال يرفض استئناف الاسير مروان ابو فارة من الخليل وتجدد له الإداري

وطن: رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، الاستئناف المقدم على قرار تجديد الاعتقال الإداري الثاني للأسير مروان محمد أبو فارة من بلدة صوريف قضاء الخليل، لمدة أربعة أشهر وتثبت القرار.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الاسير أبو فارة في 1/8/2022، بعد اقتحام منزله وتحطيم محتوياته، وإرعاب الأطفال في المنزل، وبعد 9 أيام على اعتقاله حولته إلى الاعتقال الإداري بتوصية من المخابرات، بحجة الملف السري لمدة 4 شهور.

وجددت محكمة "عوفر" العسكرية الإداري له لمرة ثانية حين قاربت محكوميته على الانتهاء، وتقدم محاميه باستئناف على قرار التجديد، قبل شهرين، وتم رفضه ثم تقدم محاميه بطلب آخر ورفضته المحكمة اليوم للمرة الثانية.

والأسير أبو فارة كان اعتقل سابقًا، وأمضى 3 أعوام في سجون الاحتلال تحت الاعتقال الإداري دون تهمة، بادعاء "وجود ملف سري له، وأنه يشكل خطرًا على الاحتلال".