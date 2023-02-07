مصرع 55 فلسطيني في سوريا وتركيا جراء الزلازل

وطن: أعلن سفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، عن وفاة مواطن وولديه جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

وأفاد السفير مصطفى اليوم الثلاثاء لوطن، بمصرع المواطن محمد وليد أبو كاشف وابنه وابنته في منطقة غازي عنتاب جنوب تركيا.

ولفت مصطفى ان عدد الضحايا الفلسطينيين في تركيا فقط بلغت حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا 11 شخصا.

وأوضح مصطفى ان عدد الضحايا الفلسطينيين في منطقة شمال سوريا (تخضع لسيطرة المسلحين الموالين لتركيا) بلغت 22 شخصا.

بينما قال السفير الفلسطيني في سوريا ان عدد الضحايا الفلسطينيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية بلغت 22 شخصا.

وترتفع الحصيلة الاجمالية لعدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في كلا من سوريا وتركيا حتى الساعة العاشرة والنصف الى 55 شخصا.