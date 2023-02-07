الأسير المريض بالسرطان عاصف الرفاعي نموذج لضحايا مماطلة الاحتلال بعلاج الاسرى المرضى

وطن: لم يكن بحسبان الأسير المريض بالسرطان عاصف الرفاعي (20 عاماً) من قرية كفر عين شمال غرب رام الله، أنه سيعود لعائلته من السجن مُصاباً بالسرطان، قبل حوالي عام حين أنهى اعتقاله الثالث في سجون الاحتلال، الذي ما لبث ان اعتقله للمرة الرابعة في أيلول/سبتمبر الماضي ليحرمه من العلاج.

وقال والد الأسير عبد المعطي الرفاعي لـ"وطن" أن ابنه "المصاب بنوع شرس من السرطان الذي يتكاثر بسرعة" لم يتلق أي علاج منذ اعتقاله الأخير، وان السرطان يتفشى في أماكن عديدة من جسده مثل الكبد والأمعاء وجدار البطن.

واجتمعت شراسة المرض مع جريمة الإهمال الطبي المتعمد على جسد الرفاعي، إذ تسببت مماطلة إدارة سجون الاحتلال بتقديم العلاج للرفاعي، بوصول المرض إلى المرحلة الرابعة، وسط تخوف عائلته من استشهاده.

ويقول والد الأسير وقد نال من صوته التعب: "عاصف ليس موجوداً في المشفى بل في سجن عوفر، وقد خضع لثماني جلسات علاج كيميائي في مشفى المطلع قبل اعتقاله الأخير، لكنه تعرض للملاحقة في يوليو/ تموز الماضي ومن حينها توقف علاجه".

وتمنع سلطات الاحتلال تقديم العلاج للأسرى المرضى بمن فيهم مرضى السرطان، بحجة عدم وجود ميزانية لديها، ومن يحتاج للإقامة في المشفى أسابيع، تخفض ذلك لأيام قليلة دون مراعاة وضعه الصحي، وسرعان ما تعيده للسجن دون استيفاء علاجه بحسب ما افاده نادي الأسير.

ويقول والد الأسير عاصف الرفاعي" اضطررت لرفع قضية على مصلحة سجون الاحتلال في أكتوبر/ تشرين أول الماضي كي تُحول ابني عاصف للمشفى وبالفعل تم تحويله، وفي يناير/ كانون أول عدت لرفع قضية أخرى لإجراء فحوصات، وكانت المفاجأة باكتشاف استشراء السرطان في أنحاء عديدة بجسده".

وناشد والد الأسير الرفاعي، الرئيس محمود عباس والمؤسسات الحقوقية بالعمل للإفراج عن ابنه، واصفاً حالته بالصعبة، وقال آسفاً: "أخشى أن أدفن ابني بعد أشهر قليلة".

وأوضح مدير نادي الأسير قدورة فارس لـ "وطن" أن الأزمة الحقيقية للإهمال الطبي المتعمد مرتبط بالتأخر في التشخيص، إذ يضيع الكثير من الوقت حتى الوصول لمرحلة التشخيص، وبدلاً من التشخيص المبكر يُقرر الطبيب بأن الأسير يعاني من التهاب ما، وبهذا يعالج من مشكلة أخرى كلياً، وقد يقرر بعض الأطباء سلسلة من الفحوصات التي تماطل أو ترفض سلطات الاحتلال إجراءها، وقد تمتد هذه المماطلة لسنوات من الإهمال الطبي، تتحول خلالها المشكلات الصحية التي يعاني منها الأسير إلى أمراض فتاكة مثل السرطان، وإذا ما شُخص الأسير فغالباً ما يتم تشخيصه بعد أن يكون المرض قد نال منه، ويتم إبقاءه في السجن أو تحويله لمشفى سجن الرملة الذي أقل ما يوصف به، أنه بعيد كل البعد عن ان يوصف بالعيادة أو المشفى".

يُذكر أن عدد الاسرى المرضى المصابين بالسرطان والاورام يبلغ حاليا 24 أسيراً، من بين أكثر من 600 أسير مريض في سجون الاحتلال. ومن أبرز الحالات التي تتضح فيها جريمة الإهمال المتعمد حتى استفحال السرطان؛ حالة الأسير ميسرة أبو حمدية، والأسير حسن الترابي اللذين ارتقيا عام 2013، والأسيرين بسام السايح، وسامي أبو دياك اللذين ارتقيا عام ،2019 والأسير كمال أبو وعر الذي ارتقى عام 2020، والأسير ناصر أبو حميد الذي ارتقى في العشرين من ديسمبر/ كانون أول من العام 2022.