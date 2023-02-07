قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

وطن: شنت قات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وتركزت الاعتقالات في منطقة جنين نابلس، وتحديدا بلدة برقين.

وعرف من بين المعتقلين

المحرر عنان بشكار- نابلس

عاصم بشكار- نابلس

شادي بشكار- نابلس

عكرمة نوفل- حجة شرق قلقيلية

مراد اشتيوي- كفر قدوم شرق قلقيلية

عبد الرحمن خلوف- برقين غرب جنين

مصطفى سلامة حميدو- برقين

هاني غانم- برقين

رامي غانم- برقين

محمد محامدة- برقين

محمد شلاميش- برقين

عبد الله لطفي خلوف- برقين

ناصر لطفي خلوف- برقين

شادي غنيم- برقين

محمد عمر خلوف- برقين

محمد يوسف خلوف- برقين

جهاد خلوف- برقين

أحمد أبو شادوف- برقين

نديم عتيق- برقين

يزيد عتيق- برقين

محمد منذر عامودي- برقين

محمد عيد صباح- برقين

محمد مروان عفانة- برقين

المحرر إبراهيم عبيدي- برقين

المحرر محمد باسم خلوف- برقين

عمرو باسم خلوف- برقين

المحرر محمد أحمد خلف- برقين

حاتم خالد خلوف- برقين

أحمد محمد غانم- برقين

المحرر أحمد يعقوب الشمالي- مخيم الفوار

علاء الشوعاني- مخيم قلنديا

حسن مناصرة- مخيم قلنديا

علاء مناصرة- مخيم قلنديا

وقال نادي الاسير ان الاحتلال شن حملة اعتقالات واستدعاءات واسعة في بلدة برقين، طالت منذ فجر اليوم (22) مواطنًا، جرى الإفراج عن أربعة منهم لاحقًا، غالبيتهم أسرى سابقون.

وقالت مصادر محلية ان الاحتلال افرج لاحقا عن كل من جهاد خلوف وهاني محمد غانم وناصر لطفي خلف ومحمود عمر خلوف من معتقلي بلدة برقين فجرا