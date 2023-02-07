استشهاد الفتى حمزة الأشقر برصاص الاحتلال في نابلس

وطن: أعلنت وزارة الصحة، فجر اليوم الثلاثاء، استشهاد الفتى حمزة أمجد الأشقر ( 17 عاماً)، برصاص قوات الاحتلال، في نابلس.

وأوضحت الوزارة، أن الفتى الأشقر أصيب برصاصة بالوجه، أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على نابلس فجرا، وأستشهد متأثرا بإصابته.

وبارتقاء الفتى الأشقر ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري، إلى 42 شهيداً، بينهم تسعة أطفال، إضافة إلى سيدة مسنة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس فجر اليوم وداهمت عدة احياء في المدينة، ما ادى لاندلاع مواجهات مع الشبان والمواطنين.

وقالت مجموعة عرين الاسود ان مقاتليها خاضوا اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال وتصدوا لها.