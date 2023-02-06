وفاة عائلة غزِية من 7 أفراد في انطاكيا التركية جراء الزلزال

وطن: أعلن سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، عن وفاة عبد الكريم أبو جلهوم وعائلته المكونة من 6 افراد في مدينة انطاكيا التركية، جراء الزلزال الذي ضرب جنوب وجنوب شرق تركيا وشمال سوريا، فجر اليوم.

كما أكد السفير مصطفى توفر انباء أولية عن وفاة عدد آخر من المواطنين في انطاكيا جاري متابعتها، مع صعوبة الاتصال مع المدنية، مما يعني ان ارقام الشهداء مرشحة للارتفاع.

وأوضح السفير أن الضحايا (عبد الكريم ابو جلهوم وعائلته) هم من قطاع غزة، ويقيمون في انطاكيا التركية.

وكان سفير فلسطين لدى سوريا سمير الرفاعي، قد أعلن في وقت سابق مساء اليوم، عن ارتفاع عدد الضحايا من أبناء شعبنا في سوريا جراء الزلزال إلى 22، حيث تم انتشال 13 جثة من مخيم الرمل، و5 في محافظة جبلة، و3 في حلب.