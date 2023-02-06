ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا الى 2316 شخصاً وفي سوريا 1300 شخصاً

وطن: أفادت إدارة الكوارث في تركيا بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الى 2316 قتيلا و 11119 جريحا.

وذكرت الإدارة أن عدد المباني المدمّرة وصل إلى 6217 مبنى حتى الآن.

وأشارت إلى أن عدد المصابين في الزلزال، وصل حتى الآن إلى أكثر من 13 ألف مصاب.

وفجر اليوم الاثنين، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.

كما وصلت ارتدادات الزلزال بقوة إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإثنين حدادا وطنيا لسبعة أيام في البلاد، بعد الزلزال.

وفي سوريا، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن عدد قتلى الزلزال ارتفع إلى 1300 شخص اعتمادا على بيانات وزارة الصحة السورية وفرق انقاذ في الشمال السوري في حصيلة جديدة غير نهائية.

وأعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد القتلى الى 593 وإصابة 1411 آخرين في حصيلة غير نهائية في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس. كما أفادت فرق الانقاذ العاملة في مناطق الشمال بمقتل 700 شخص وإصابة أكثر من ألفين آخرين.

المصدر: ا ف ب + سانا+ RT