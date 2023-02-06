حركة المبادرة تعرب عن تضامنها مع عائلات ضحايا زلازل تركيا و سوريا

وطن: دعت حركة المبادرة الوطنية لمضاعفة الجهود الاغاثية و الانسانية و تقديم ما أمكن للعائلات المشردة جراء الزلازل التي ضربت كلا من سوريا وتركيا.

ودعت المبادرة في بيان لها وصل وطن نسخة منه، مساء اليوم الاثنين، تجاوز أي حسابات أو خلافات سياسية أو غيرها و ليساهم الجميع بإنسانيته لمنع تفاقم التداعيات الناجمة عن تلك الكارثة و لتتضافر الطاقات و لتتوحد لدرء المخاطر عن باقي سكان تلك المناطق المنكوبة.

وقالت: "أمام كارثة الزلازل التي ضربت اليوم العديد من المدن و الارياف في تركيا و سوريا فإننا في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية نعرب عن صدمتنا الكبيرة، و حزننا الشديد إزاء فقدان العدد الهائل من الضحايا الآمنين بين قتلى و مصابين ، و الدمار الكبير للمباني و المنشآت و الطرقات و تعطل البنية التحتية في تلك المناطق المنكوبة و تشريد آلاف العائلات و قد أصبحت بلا مأوى" .

وتتقدم حركة المبادرة بالتعازي و المواساة بهذا المصاب الجلل؛ وتتضامن مع عوائل الضحايا و المنكوبين.