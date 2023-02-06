السفير الفلسطيني في سوريا: الهلال الأحمر الفلسطيني أقام مراكز إيواء لسكان مخيم النيرب والقرى المجاورة

21 ناجيا من أبناء شعبنا من تحت أنقاض مبنيين مدمرين بمخيم الرمل

وطن: قال سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية السورية سمير الرفاعي إن الهلال الأحمر الفلسطيني نصب خياما في محيط مخيم النيرب القريب من حلب، كمراكز إيواء لسكان المخيم وأهالي القرى المجاورة، ممن تصدعت منازلهم جراء الزلزال وهناك مخاطر من انهيارها.

وأضاف السفير الرفاعي أن فريقا طبيا من الهلال يقوم بتقديم الخدمات اللازمة في مراكز الإيواء.

وأشار إلى أن إجمالي الناجين من أبناء شعبنا من تحت أنقاض مبنيين مدمرين في مخيم الرمل بسوريا وصل إلى 21 شخصا، من بينهم 6 مصابين أدخلوا العناية المركزة، بينما وصفت حالة 15 مصابا بالطفيفة إلى متوسطة.

وكان السفير الرفاعي أعلن وفاة 8 من أبناء شعبنا بينهم 3 أطفال، نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا.