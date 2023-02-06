الاحتلال يؤجل هدم البناية التي يقطنها 100 مقدسي

وطن: تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تأجيل هدم بناية تضم 12 شقة سكنية، يقطنها أكثر من 100 فرد، في حي وادي قدوم ببلدة سلوان، والتي كان من المقرر أن تتم يوم غد الثلاثاء، وذلك إثر ضغوطات دولية على حكومة الاحتلال الإسرائيلية.

وأفادت التقارير التي أوردتها وسائل إعلام عبرية، بأن السفارة الأميركية وسفراء دول أوروبية لدى "إسرائيل"، توجهوا لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وطالبوه بتعليق عملية الهدم التي سعى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، للتعجيل بها.

المصدر: (عرب 48)