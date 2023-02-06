الهيئة المستقلة تدعو لرفع جاهزية الدفاع المدني والأجسام الإغاثية خاصة في أوقات الكوارث الطبيعية

وطن: عبّرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عن تضامنها وعموم أبناء شعبنا الفلسطيني، مع عائلات الضحايا الذين سقطوا جراء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، لا سيما العائلات الفلسطينية التي فقدت أبناءها في هذا الحادث الأليم، وما خلفه من مئات الضحايا وآلاف الجرحى، علاوة على الدمار الكبير الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت العامة.

وقالت الهيئة في بيان لها، وصل وطن، إنه "في الوقت الذي شعر فيه أبناء شعبنا في العديد من المدن والمناطق الفلسطينية بهذا الزلزال، والذي حالت عناية الله من امتداد المأساة الينا، نجد أنفسنا أمام تساؤل كبير حول مدى استعدادنا لمواجهة الكوارث التي قد تحدث في أية لحظة".

وأضافت: من الواجب علينا جميعاً وزارات ومؤسسات رسمية وأهلية استخلاص العبر والعمل على ضمان الجاهزية العالية لدى جهاز الدفاع المدني والأجسام الإغاثية الأخرى كفرق الإسعاف وأقسام الطوارئ في المشافي، من خلال رفع قدرات أفراد طواقمها وتدريبهم في ظروف تحاكي واقع الكوارث، وتطوير بروتوكولات العمل وتوفير المعدات والأجهزة اللازمة.

وطالبت الهيئة رئاسة الوزراء والوزارات المعنية وجهاز الدفاع المدني بضرورة وضع استراتيجية واضحة لآليات عمل أفراد الدفاع المدني وفرق الإسعاف والإغاثة وفق المعايير الدولية المتعارف عليها في حالات الكوارث، وإخضاع ضباط الدفاع المدني لتدريبات مكثفة في مواضيع الإسعاف الأولي المتقدم، إدارة الحشود، الاتصال والتواصل، الإنقاذ من الأماكن المغلقة تحت الردم والدمار، وإدارة الازمات والكوارث. وتوفير التجهيزات الخاصة بالإنقاذ لمركبات الدفاع المدني في الأماكن المغلقة والتدرب عليها بشكل دوري وفي مختلف الظروف الناتجة عن الكوارث الطبيعية كالزلازل وغيرها.

كما طالبت الهيئة الجهات ذات العلاقة تنفيذ حملات توعوية في جميع محافظات الوطن وإصدار تعليمات ونشرات توعوية من قبل الجهات ذات الاختصاص حول إجراءات السلامة العامة، وارشاد المواطنين وكيفية التصرف لتفادي أكبر قدر من الخسائر في الأرواح.