كتيبة مخيم عقبة جبر: دماء شهدائنا لن تذهب هدرًا وما وعدنا به ستثبته الأيام

رام الله - وطن: نعت كتيبة مخيم عقبة جبر الشهداء الخمسة الذين ارتقوا في المخيم فجر اليوم.

وقالت الكتيبة في بيان "أن دماء شهدائنا لن تذهب هدرا وأن ما نعدكم به في كل وعد قطعناه على أنفسنا سيقع، وهذه الأيام بيننا ستثبت لكم أن المقاومة في واد والعدو وأعوانه والباحثين عن الإستقرار من أعوانه من صحفيين ورجال إقتصاد ولجان تنسيق فصائلي وغيرهم في واد آخر ".

وزفت الكتيبة في بيانها قادتها الشهداء "مالك عوني لافي، رأفت وائل عوضات، ابراهيم وائل عوضات، أدهم مجدي عوضات، ثائر خالد عوضات الذين كان لهم صولات وجولات في ميدان المقاومة والجهاد".

وقالت الكتيبة ان مجاهديها في الكتيبة و"مقاومو شعبنا تصدوا لقوات الاحتلال وقواته الخاصة على أكثر من محور منذ اللحظة الأولى، ودارت معركة شرسة استخدم مجاهدونا فيها العبوات والقنابل المتفجرة والرصاص، مما أدى لوقوع إصابات محققة في صفوف قوات الاحتلال، كما تمكنت كتيبتنا المظفرة من إسقاط طائرة "مسيرة" استخدمتها قوات الاحتلال في التصوير".

وتابعت الكتيبة " ان أبناء شعبنا الحر في مخيم عقبة جبر أثبتوا مجدداً أنهم خير سند وخير نصير لمقاومتنا، حيث قدموا أروع آيات الصمود والتضحية والعطاء وخير سند لنا في الميدان والذين تعرضوا لشتى أنواع الإرهاب على أيدي قوات الاحتلال المجرم."