الاحتلال يحجز على حساب كنيسة نوتردام البنكي بالقدس

وطن: أبلغت بلدية الاحتلال في القدس "الفاتيكان" بأنها فرضت حجزا على حساب البنك لكنيسة نوتردام في المدينة المقدس، اليوم الإثنين، بادعاء أنها مدينة بخمسة ملايين دولار بسبب عدم تسديد فندق نوتردام ضريبة المسقفات "أرنونا" للبلدية.

ويوجد خلاف بين الكنيسة والبلدية على هذا المبلغ، الذي قد يقود إلى أزمة سياسية بين دولة الاحتلال والفاتيكان، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".

واشارت الإذاعة الى أن سفير دولة الاحتلال لدى الفاتيكان يحاول حل الخلاف، بعد أن اطلع على الموضوع من مصادر مسؤولة في الفاتيكان.

وفي خطوة عنصرية، ادعى أصحاب مصالح تجارية في القدس أنهم يعتزمون التوجه إلى المحكمة العليا والادعاء أن البلدية مارست تمييزا ضدهم، بسبب عدم جباية ضريبة المسقفات من الكنيسة.

وجاء في بيان لبلدية الاحتلال في القدس بأن "الحجز تم بسبب عدم تسديد ضريبة أرنونا تجارية فقط، والتي فُرضت على فندق نوتردام الذي تملكه الكنيسة، وذلك على إثر الحقيقة بأن الفندق يعمل كمصلحة تجارية مثل أي مصلحة تجارية في المدينة".

وأضافت البلدية أنه "تم فرض الحجز لأن الفندق امتنع طوال سنين عن تسوية القضية مع البلدية، بالرغم من توجهات البلدية المتكررة".

(المصدر- عرب 48)