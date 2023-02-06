الاحتلال يواصل تجريف أراض في قرية مردا

وطن: تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام، عمليات تجريف أراضٍ واقتلاع مئات أشجار الزيتون المعمرة في قرية مردا، شمال سلفيت.

وقال رئيس مجلس قروي مردا نصفت الخفش، إن قوات الاحتلال شرعت بتنفيذ عملية تجريف أراضٍ في الجهة الغربية من القرية، لمد خطوط مياه لصالح شركة "ميكروت"، لصالح المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي المواطنين بمحافظة سلفيت.

وأشار إلى أن مساحة الأراضي التي قد تتضرر بفعل تنفيذ هذا المشروع تقدر بمئات الدونمات، واقتلاع لمئات الأشجار المعمرة المثمرة.

وبيّن الخفش أن الأراضي التي تقوم جرافات الاحتلال بتجريفها، جميعها مزروعة بأشجار الزيتون المثمرة المعمرة، ما يعني فقدان المواطنين لمصادر رزقهم التي يعتمدون عليها بشكل رئيس في حياتهم اليومية.