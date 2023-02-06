حركة المبادرة الوطنية: الجريمة الدموية في أريحا لن تكسر مقاومة وصمود الشعب الفلسطيني

رام الله - وطن للانباء: أدانت حركة المبادرة الوطنية المجازر الدموية البشعة التي ارتكبها جيش الفاشيين في أريحا اثناء اقتحامها ومخيم عقبة جبر فجر اليوم .

واستنكرت حركة المبادرة الوطنية في بيان وصل وطن نسخة عنه بشدة هذا العدوان البربري الذي قام من خلاله جيش الاحتلال بتدمير منازل و ممتلكات المواطنين بالجرافات و إعدامه بالرصاص الحي لعدد من المواطنين و ووقوع عدد من الاصابات ايضا بينها إصابات خطيرة .

ووصفت حركة المبادرة الوطنية أيضا احتجاز جيش الاحتلال لجثامين الشهداء الذين أعدمهم بالرصاص الحي بجريمة حرب تضاف للسجل الإجرامي اليومي للاحتلال و وصمة عار على جبين مرتكبيها و جبين كل من يصمت على هذه الجرائم .

و أمام هذه الجرائم الدموية و المتواصلة والصمت الدولي المتواصل عليها فإن حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية تدعو للتحلل فورا من الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال و الإسراع دون إبطاء للالتفاف حول برنامج كفاحي موحد و مقاوم لتوحيد نضال الشعب الفلسطيني في مختلف أرجاء فلسطين وكذلك فرض المقاطعة و العزل على هذا الكيان العنصري الفاشي و محاكمة أركانه في المحاكم الدولية مشددة على ان الشعب الفلسطيني لن يقبل ان يتم ذبحه يوميا وارتكاب الجرائم البشعة بحقه دون أن يدفع الاحتلال ثمنا لجرائمه .

و توجهت حركة المبادرة الوطنية بالتحية لأبناء شعبنا الصامدين في وجه الحصار المتواصل على أريحا و لعوائل الشهداء في عقبة جبر و في كل مدننا و بلداتنا وقرانا الفلسطينية و بالشفاء العاجل لكافة الجرحى و المصابين .