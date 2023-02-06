الخارجية: من بين ضحايا الزلزال المدمر في سوريا 8 فلسطينيين حتى الآن

وطن: قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د.احمد الديك أن 3 مخيمات فلسطينية تقع ضمن دائرة الزلزال الذي ضرب سوريا الشقيقة وكذلك عدد من التجمعات الفلسطينية المتفرقة في المحافظات الشمالية.

وقال الديك "وفقاً لمعلومات أولية وردتنا من سفارة دولة فلسطين في دمشق تتحدث عن انهيار عمارتين في مخيم الرمل في اللاذقية وجدار استنادي في مخيم النيرب في حلب، مما أدى حتى الآن إلى استشهاد 8 مواطنين من أبناء شعبنا بمن فيهم 3 اطفال وتم انتشال 8 احياء ولا زالت عملية الإنقاذ والبحث متواصلة".

واضاف الديك أن سفير فلسطين لدى سوريا د.سمير الرفاعي يترأس خلية أزمة تعمل على مدار الساعة وتجري كافة الاتصالات اللازمة للاطمئنان على سلامة أبناء شعبنا، واوفد فريق من السفارة إلى منطقة الزلزال، وكذلك توجهت فرق الهلال الأحمر إلى المنطقة المنكوبة للمساهمة في عمليات البحث والانقاذ.

وأكد السفير الديك أن المعلومات تفيد أيضاً بوجود عدد اخر من الضحايا واصابة عدد من المواطنين ولا زال عدد آخر تحت الأنقاض .