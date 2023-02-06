الاعلام العبري ينشر اسماء شهداء اريحا

وطن: أعلن جيش الاحتلال اغتياله 5 مقاومين في مدينة أريحا واختطاف جثامينهم، واصابة 3 اخرين واعتقالهم.

وذكرت وسائل اعلام عبرية أن الشبان المقاومين الذين تم اغتيالهم في المخيم هم: رأفت وائل عوادات (21) ومالك لافي (22)، هم نشطاء حماس الذين نفذوا عملية إطلاق النار الأسبوع الماضي على مفرق "ألموغ"، وأدهم مجدي عوادات (22 عاما) وإبراهيم وائل عوادات (27 عاما) الذين شاركوا في البنية التحتية للخلية وكانوا يخططون لمزيد من الهجمات، الى جانب مقاوم آخر.

ولفت الاعلام العبري ان ثلاثة مقاومين آخرين اصيبوا بجروح خطيرة وجرى اعتقالهم.