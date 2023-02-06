هنية: لن تنجح كل التدخلات الدولية أو الإقليمية في وقف المد الثوري

وطن: قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن "المقاومة ستبقى هي سيدة الميدان رغم المجزرة البشعة في مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا صباح اليوم الاثنين".

وأضاف هنية في تصريح صحفي، أن الكتائب ستواصل عملياتها مع كل الثوار من أبناء شعبنا حتى يندحر الغزاة عن أرضنا.

وأكد "أن الأبطال في مخيم عقبة جبر قاتلوا حتى استشهدوا دفاعًا عن أرضهم ومقدساتهم، وسطروا ملحمة بطولية في المخيم عنوان المقاومة والعودة".

وشدد على أن "توالي القتل الذي يمارسه العدو في أرض الضفة سيكون وبالًا عليه، ولن تنجح كل التدخلات الدولية أو الإقليمية في وقف المد الثوري لشعبنا، ولن ينعم العدو بالهدوء، والأيام سجال ما دام في شعبنا عرق ينبض".