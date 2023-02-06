الاحتلال يستعد لهدم بناية في القدس وتهجير أكثر من 100 شخص

وطن: تستعد شرطة الاحتلال الإسرائيلي، لهدم بناية تضم 12 شقة سكنية، يقطنها أكثر من 100 فرد، في حي وادي قدوم ببلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة، خلال الأسبوع الجاري.

وأشارت القناة الرسمية للاحتلال إلى أن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، "وراء تعجيل تنفيذ أمر الهدم، رغم أنه (أمر الهدم) أصدر منذ سنوات". ورجحت قناة "كان 11" الاسرائيلية، أن يتم تنفيذ عملية الهدم يوم الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع الجاري.

وحذر مسؤولون أمنيون اسرائيليون من أن الإقدام على هدم البناية في وادي قدوم قد يؤدي إلى جولة تصعيد في القدس المحتلة، وسط معارضة دولية لهدم المبنى الذي سيؤدي إلى تهجير نحو 74 مقدسيًا، بينهم 42 طفلًا.

يذكر ان بلدية الاحتلال في القدس، أخطرت السبت الماضي نحو مئة شخص من القاطنين في الشقق السكنية في البناية، عزمها هدمها، علما أنها كانت أخطرت السكان في كانون الأول/ ديسمير الماضي، بقرار هدم البناية بزعم "البناء غير المرخص"، وتأجلت عملية الهدم في ظل الضغوط الدولية، بحسب "كان 11" وصحيفة "هآرتس".