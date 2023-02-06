جيش الاحتلال يغتال 5 مقاومين ويختطف جثامينهم في اريحا

وطن: أعلن جيش الاحتلال رسميا اغتياله 5 مقاومين واختطافهم في مخيم عقبة جبر في أريحا.

واكد جيش الاحتلال للصحافيين الإسرائيليين استشهاد خمسة مقاتلين في اقتحامه لمخيم عقبة جبر فجر اليوم، من بينهم منفذا عملية إطلاق النار بداية الأسبوع الماضي، اضافة الى إصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

واكد جيش الاحتلال اختطاف الشهداء والجرحى.

وتضاربت الانباء حول ما جرى فجر اليوم في مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا.

وتحدثت مصادر عبرية مختلفة عن استشهاد عدد من الفلسطينيين في المخيم، اذ قالت قناة كان ان هناك 5 شهداء بينما قالت هآرتس ان هناك 7 شهداء في المخيم، لم يعثر سكان المخيم على جثمان أي شهيد في المكان.

وحسب بيان لجيش الاحتلال والشاباك فقد استشهد عدد من الفلسطينيين فجر اليوم، الإثنين، خلال اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر قرب أريحا.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم عقبة جبر واندلعت اشتباكات مسلحة، قالت وسائل اعلام عبرية انها جرت مع الخلية التي نفذت عملية إطلاق نار على أحد مطاعم المستوطنين قبل 10 أيام.

وافادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على أريحا فجر اليوم، أحدهم برصاصة في الرأس وجراحه حرجة للغاية، والآخران إصابتهما في الأطراف وحالتهما مستقرة.

ويتخوف الأهالي ان تكون قوات الاحتلال قد اختطفت جثامين الشهداء، او تكون قد اعتقلتهم بعد اصابتهم وتعمدت الاعلان عن استشهادهم مسبقا، سيما انه لم يصل الى المستشفى اي شهيد كما لم يُعثر في المكان المحاصر على شهداء.