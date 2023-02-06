الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الى 237 شخصا وإصابة المئات

وطن: لقي أكثر من 237 شخصا مصرعهم، وأصيب المئات، فجر اليوم الاثنين، جراء زلزال مدمر ضرب سوريا، بقوة بلغت 7.8 درجات، وخلف دمارا هائلا في الممتلكات.

وأعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع حصيلة الزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحماه وطرطوس إلى 237 قتيلاً و516 جريحاً، بينما اعلنت إدارة الكوارث التركية عن 76 شخصا لقوا مصرعهم جراء الزلزال.

ووقع الزلزال الساعة 4:17 بالتوقيت المحلي (+3 تغ) على عمق نحو 17.9 كلم، وشعر به أيضا كل من فلسطين، ولبنان، وقبرص.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مباني مدمرة في مدن عدة في جنوب شرق تركيا، التي تقع في منطقة تشهد نشاطا زلزاليا هو من بين الأعلى في العالم.

وفي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعا حوالى خمسين جريحا ومتسببا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي كانون الثاني/يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا.

وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.