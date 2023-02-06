قوات الاحتلال تقتحم نابلس والمقاومة تخوض معها اشتباكات مسلحة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مناطق متفرقة في مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس واهمت مناطق متفرقة منها مخيم بلاطة ومنطقة عسكر البلد في المنطقة الشرقية.

ودهمت قوات الاحتلال خلال الاقتحام منزل المواطن عطا قوزح في عسكر، وكرسوع في مخيم بلاطة، قبل أن يعتقل جيش الاحتلال المواطنة رجاء علي حسن كرسوع 48 عاما من مخيم بلاطه شرق نابلس، بعد تحطيم محتويات منزلها.

وشهدت مناطق متفرقة في مدينة نابلس خلال الاقتحام اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال كان ابرزها في مخيم بلاطة.

واعلنت عرين الاسود تصديها لقوات الاحتلال وخوض اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة.