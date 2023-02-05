الاحتلال يعتقل شابا مقدسياً ويصادر حقيبته

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، شاباً مقدسياً بعد احتجازه بالقرب من باب الساهرة بالقدس المحتلة، وصادرت حقيبته.

وقال شهود عيان، إن حالة الاستنفار سادت بين قوات الاحتلال في باب الساهرة، وأغلقت الباب ومنعت المواطنين من الدخول إلى البلدة القديمة.

وأضاف الشهود أن القوات احتجزت الشاب وأجبرته على الاستلقاء أرضاً في حارة السعدية بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، بعد أن نسي حقيبته في المكان.

وأحضرت قوات الاحتلال لحارة السعدية خبراء المتفجرات وآلية لفحص حقيبة الشاب، بحجة وجود جسم مشبوه.

وأعادت القوات فتح باب الساهرة بالبلدة القديمة، بعد اعتقال الشاب الذي احتجزته وصادرت حقيبته.