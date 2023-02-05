المؤسسات والشخصيات الشريكة في مبادرة إنهاء ازمة المدارس: نحمل اتحاد المعلمين عن تعمق الأزمة

وطن: حملت المؤسسات والشخصيات الشريكة في مبادرة إنهاء ازمة المدارس اتحاد المعلمين عن تعمق الأزمة

وجاء في بيان اصدرته المؤسسات والشخصيات الشريكة في مبادرة إنهاء ازمة المدارس تتابع مبادرة إنهاء أزمة المدارس الحكومية التي تم اطلاقها في أيار الماضي وتجدد الازمة وعودة حالة الاضراب وما يترتب على ذلك من آثار سلبية تمس المسيرة التربوية وانتظام التعليم وتطوره.

واكدت المؤسسات في بيان وصل وكالة وطن نسخة منه بتمسكها بما ورد في المبادرة التي تم اطلاقها في أيار الماضي من قبل المؤسسات الاهلية المختصة بالشأن التربوي والهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومجالس أولياء الامور وشخصيات تربوية ونقابية واكاديمية والتي أعلنت جميع الأطراف في حينه، بما فيها الحكومة واتحاد المعلمين وفصائل العمل الوطني والإسلامي التزامها بها.

وتحمل المؤسسات اتحاد المعلمين المسؤولية عن تعمق الازمة وتجددها نتيجة لتنكره لالتزاماته وتهربه من استحقاق دمقرطة الاتحاد وتراجعه عما تم التوافق عليه من تصور لمراجعة أنظمة الاتحاد. حيث ترى ان هذا الالتزام كان يمكن تنفيذه خلال الفترة الماضية دون أية تكلفة مالية وكان من شانه ان يخفف من حالة الاحتقان في صفوف المعلمين والمعلمات وان يفرز قيادة منتخبة للاتحاد تكون عنوانا مقبولا لدى المعلمين للحديث باسمهم والتفاوض نيابة عنهم فيما يخص حقوقهم النقابية.

واضافت المؤسسات بالرغم ما وردنا من تأكيدات بالتزام الحكومة بالمبادرة، خاصة ما يتعلق ببند زيادة علاوة طبيعة العمل بنسبة 15% اعتبارا من 1/1/2023 على ان يتم صرف هذا الاستحقاق حال توفر الموارد المالية، الا انه ومع إدراكنا لعمق الازمة المالية التي تمر بها الحكومة نتيجة لإجراءات القرصنة "الإسرائيلية"، نطالب الحكومة بترجمة هذه التأكيدات الى خطوات ملموسة من خلال تثبيتها في قسيمة الراتب، بحيث يرى المعلمون جدية الحكومة في تنفيذ هذا البند.

واكدت المؤسسات على الاستمرار في جهودهااالتي أطلقناها العام الماضي بهدف حماية الحق في تعليم نوعي لأبنائنا وضمان عدم تفاقم الفاقد التعليمي وحفاظا على حقوق وكرامة المعلمين وفق ما ورد في المبادرة من بنود.