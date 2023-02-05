بن غفير يخطط لهدم بناية سكنية يقطنها 100 مقدسي

وطن: يخطط ما يسمى وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير، إلى تنفيذ عملية هدم لبناية سكنية يقطنها 100 مقدسي في حي واد قدوم بالقدس، بحجة البناء دون ترخيص.

وبحسب القناة العبرية، فإن عملية الهدم من المتوقع أن تتم خلال يوم الثلاثاء أو الأربعاء القادمين، وسيشارك فيها حوالي 500 جندي من قوات الاحتلال وقد تستمر العملية لـ 24 ساعة.

والبناية المذكورة، مكونة من 4 طوابق وتقطنها 12 عائلة مقدسية في حي واد قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.