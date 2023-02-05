"المبادرة" تطالب الحكومة بإلغاء قرار رفع أسعار المواصلات و تخفيف الضرائب على الوقود

وطن: طالبت حركة المبادرة الوطنية الحكومة بالتراجع عن قرار رفع قيمة المواصلات في الضفة الغربية و الغاء العمل به .

و ترى حركة المبادرة الوطنية أن هذا القرار يزيد الأعباء على كاهل المواطنين في غمرة ما يواجهه شعبنا من ظروف اقتصادية صعبة وغلاء متصاعد .

ودعت حركة المبادرة في بيان وصل وطن، الى ضرورة تعويض السائقين والعاملين كافة في مجال النقل والمواصلات عن الفروقات و الارتفاع في الأسعار من خلال تخفيف الضرائب على الوقود حتى لا يتحمل المواطنون أعباءها ، داعية في الوقت ذاته لضرورة تعزيز صمودهم كواحد من أهم المرتكزات الكفاحية والنضالية خاصة أمام تصاعد جرائم الاحتلال في أراضينا الفلسطينية.

