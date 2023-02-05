رغم استمرار الحصار على أريحا: طواقم " كهرباء القدس" تستمر في عملها وتؤكد الجاهزية لكل طارئ

وطن: لليوم التاسع على التوالي تواصل سلطات الاحتلال حصارها لمدينة أريحا ، كما أغلقت جميع المداخل الرئيسية والفرعية للمدينة واعاقة حركة تنقل المواطنين .

وقالت شركة "كهرباء القدس " انه وعلى الرغم من استمرار الحصار الظالم تؤكد استمرار عمل طواقمها في المدينة ، وتواصل هذه الطواقم العمل على مدار الساعة في اطار إبقاء وتوفير خدمة الكهرباء لأهلينا في المدينة بخاصة في ظل الأجواء الباردة التي تسود البلاد.

كما تؤكد الشركة المقدسية بأن طواقم الشركة في المدينة في تواصلٍ مستمر مع كل الجهات الرسمية والخاصة والفعاليات الاهلية وبذل كل الجهود للتخفيف عن معاناة المواطنين في المدينة .

المصدر: (pnn)