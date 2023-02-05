وفاة شاب متأثرا بإصابته بحادث سير في نابلس

وطن: توفي شاب (24 عاما)، اليوم الأحد، متأثرا بإصابته في حادث سير وقع أمس بين دراجة نارية ومركبة، غرب نابلس.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن الشرطة تلقت أمس بلاغا حول حادث سير نقل على إثره شاب من نابلس كان يقود دراجة نارية إلى مستشفى في المدينة، وقد وصفت إصابته في حينه بالبليغة، ليعلن الأطباء وفاته اليوم.

وأضاف ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة، وأن الشرطة قد باشرت إجراءاتها القانونية للوقوف على ملابسات الحادث.