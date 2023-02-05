فلسطين تحرز ميدالية فضية في بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو

وطن: أحرزت فلسطين، اليوم الأحد، ميدالية فضية في بطولة الفجيرة الدولية العاشرة للتايكواندو والمصنفة من عيار النجمتين (G2).

وجاءت الميدالية الوحيدة لفلسطين التي شاركت بثلاثة لاعبين، عن طريق النجم عمر حنتولي في وزن 58 الذي تأهل للمباراة النهائية لكن الإصابة حرمته من خوضها، وهو فاز بأربع مباريات على لاعبين من المغرب، والأردن، ولبنان، وباكستان، ليظفر بالميدالية الفضية.

كما شارك في البطولة اللاعب فهد الراميني الذي فاز في المباراة الأولى على لاعب من ليبيا وخسر مباراته الثانية أمام لاعب كازاخستان بالأفضلية التي منحها الجهاز الالكتروني للاعب الكازاخستاتي بعد التعادل بكل الجولات، أما اللاعب أحمد بهلول فشارك بوزن 74 واستطاع تخطي لاعبي السودان وكازاخستان في أول مبارتين، ليودع المنافسات أمام لاعب إماراتي توج بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العرب قبل يومين.

يذكر أن هذه المشاركة تأتي بعد يومين من مشاركة المنتخب الفلسطيني في بطولة كأس العرب والتي حصل فيها على ذهبية وفضية وبرونزية وكأس أفضل لاعب.

كما شارك الحكمان الدوليان أحمد أبو حطب وعمرو الأقرع في إدارة نزالات البطولتين، وقدما أداء تحكيميا مشرفا.

وتستمر البطولة، التي يشارك فيها 1364 لاعبا ولاعبة يمثلون 36 دولة، حتى الثامن من شباط الجاري.

وسيعقد على هامش البطولة اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، واجتماع تشاوري بين أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الاتحادات العربية، كما سيتم تنظيم دورة للمدربين بالتعاون بين الاتحاد الإماراتي للتايكواندو والاتحاد العربي ونادي الفجيرة للفنون القتالية.