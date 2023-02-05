"الفرندز" توضح لوطن تفاصيل فصل أحد معلميها مؤكدة استعدادها لأي حوار بناء يراعي مصلحة الطالب

وطن: قالت رانية معايعة مديرة مدرسة الفرندز تعليقا على البيان الصادر عن نقابة العاملين في المدارس الاهلية حول فصل إدارة مدارس الفرندز أحد معلميها، إنها تأسف لهذا القرار ولكنها أقدمت عليه حرصا على مصلحة الطلاب في الدرجة الاولى.

وأكدت معايعة خلال حديثها لوطن، ان مدارس الفرندز بمجلس امناءها وادارتها وكافة هيئاتها ترفض كافة اجراءت الاحتلال وخاصة فيما يتعلق بمنع الفلسطينيين من حقهم للعودة لموطنهم وفي الحد من حرية الحركة لهم في فلسطين وخارجها.

ولفتت الى أن المعلم المفصول كان مقيما في الضفة بشكل مخالف وكان ينتظر صدور التأشيره له، ولكنه للاسف اقدم على السفر ولم يستطع العودة بسبب اجراءات الاحتلال الظالمة، والمشكلة الاكبر بأنه لم يعلمنا او ينسق معنا ، وهذا تركنا في وضع حرج مع الطلبة واولياء امورهم، فقد واجهنا مشاكل عدة بداية العام كونه يعلّم الرياضيات لاخر مرحلة البكالوريا الدولية وهذا الصف جدا مهم واشتكى الاهالي من عدم وجود معلم لأبنائهم وهو ما استوجب من المدرسة ان نأتي بمعلم بديل.

وأكدت معايعة انه تم عرض حق التوظيف في حال توفر شاغر العام المقبل على المعلم المفصول وله اولوية التوظيف، ونأمل ذلك، واكدت "نحن متمسكين بمعلمينا ونساعدهم ودعمنا ملفاتهم لدى الشوؤن المدنية وخاصة من هم بحاجة الى الهوية و قد عرضنا المساعدة عليه أسوة بباقي زملاءه لكنه رفض".

وعن الحوار مع نقابة العاملين، قالت نحن نحترم الحوارات البناءه والعمل النقابي وبالتالي جلسنا للحوار واوضحنا لهم ماحصل ولكننا قوبلنا برسائل تهديد، مؤكدة بأن المدرسة مستعدة للحوار البناء الذي يأخذ مصلحة الطالب ويخدم الوطن، مشددة على رفض المدرسة مجددا لاجراءات الاحتلال الظالمة بحق ابناء شعبنا من طلاب ومعلمين.

وكانت نقابة العاملين في المدارس الاهلية أصدرت بيانا حول فصل ادارة الفرندز لأحد معلميها بعد أن أخر الاحتلال دخوله الى فلسطين، لافتة الى انها طالبت "إدارة المدرسة بإعادة الأستاذ إلى عمله، وانها كاتبت الاتّحاد العام للنقابات، واجتمعت بهم" للاطلاع على الخبر كاملا اضغط هنا