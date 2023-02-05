بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

وطن: استهدفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، بنيران أسلحتها الرشاشة والغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الأحد، مراكب الصيادين العاملة في بحر شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الزوارق الحربية الجاثمة داخل بحر محافظة شمال قطاع غزة، أطلقوا نيران أسلحتهم الرشاشة وقنابل الغاز والإنارة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقتي الواحة والسودانية وبلدة بيت لاهيا شمالا، دون التبليغ عن إصابات.

يذكر أن بحرية الاحتلال تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم.