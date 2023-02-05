الاحتلال يصادق على هدم منزل الشهيد محمد الجعبري في الخليل

وطن: أعلن جيش الاحتلال ، مساء اليوم الأحد، مصادقته على مصادرة وهدم منزل الشهيد محمد الجعبري (35 عاما)، الذي استشهد في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في أعقاب تنفيذه عملية إطلاق نار في مستوطنة "كريات أربع" في الخليل.

وتعرض الشهيد محمد الجعبري لإطلاق نار ودهس، عقب تنفيذه عملية إطلاق نار في مستوطنة "كريات أربع" في 29 أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن، وجرح 4 آخرين.

وبعد يوم من تنفيذ العملية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت عينون قضاء الخليل، وداهمت منزل الشهيد الجعبري، ورسمت خرائط تمهيدا لتفجيره فيما بعد.

والشهيد الجعبري متزوج وأب لثلاثة أطفال، وكان يعمل مُدرسًا لمادة التربية الإسلامية بمدرسة جواد الهشلمون في الخليل، وهو شقيق الأسير المحرر وائل الجعبري المبعد إلى غزة.