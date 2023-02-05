انتخابات غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل تنطلق غدا

وطن: أعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية انطلاق عملية الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل يوم غد الإثنين.

وقالت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، في بيان، اليوم الأحد، إن صناديق الاقتراع تفتتح أمام 1260 ناخبا في تمام الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الرابعة مساء.

وبينت أنه يتنافس 21 مرشحا في هذه الانتخابات لاختيار 13 عضوا لمجلس إدارة الغرف التجارية التي تأسست عام 2000 لرعاية المصالح التجارية والصناعية لأعضائها والمحافظة عليها، بما يعزز من فرص تحسين الاقتصاد الفلسطيني.

وتُجرى انتخابات الغرف التجارية الصناعية لأول مرة بشكل موحد في جميع محافظات الوطن ضمن برنامج زمني متسلسل، وأجريت في غرف محافظات: أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس، وسلفيت، وغزة، وطولكرم، وبالتزكية في غرف محافظات: القدس، دير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة من أصل 18 غرفة.