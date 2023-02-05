إرشادات مهمة للمواطنين للتعامل خلال المنخفض الجوي

وطن: دعت وزارة الأشغال العامة المواطنين إلى أٔخذ الحيطة والحذر تحسبا للمخاطر التي قد تنجم عن المنخفض الجوي العميق، والذي يبدأ وفقا للأرصاد الجوية صباح يوم غدٍ الاثنين، مصحوبا بالأمطار الغزيرة والرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 80 كم / ساعة.

وقالت الأشغال في بيان لها، إنه انطلاقا من مسؤوليتها على الطرق الرئيسية والرابطة ومجاري الأودية المواطنين إلى انتهاج السلوك الوقائي خلال المنخفض واتباع تعليمات الوقاية من خلال:

- تثبيت كل ما هو عرضة للتطاير فوق أسطح المنازل.

- تجنب المرور أسفل اللوحات الإعلانية الكبيرة الآيلة للسقوط.

- الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكّل السيول تجنبا لخطر الغرق والانجراف.

- الانتقال إلى الطوابق العليا من المنازل أثناء مداهمة مياه الأمطار.

- التقيّد بالإشارات التحذيرية الإرشادية واتباع التحويلات المرورية.

- توخي الحذر أثناء القيادة وخاصة على الطرق الخارجية نتيجة الضباب الكثيف.

كما دعت المواطنين إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ (162) الخاص بالأشغال في حالات فيضان المياه وتجمعها والانهيارات وإغلاق الطرق والانجرافات.