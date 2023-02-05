الخارجية تتابع أنباء غرق قارب مهاجرين قرب اليونان

وطن: قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير احمد الديك، إن سفارة دولة فلسطين لدى اليونان، افادتنا بشأن معلومات اولية عن غرق قارب مطاطي قرب جزيرة ليروس اليونانية، وانه تم انقاذ ما يقارب 29 شخصاً معظمهم من النساء والاطفال، وهناك عدة اشخاص مفقودين جارٍ البحث عنهم.

وأضاف، بالرغم من سوء الحالة الجوية في منطقة الغرق الا أن خفر السواحل اليوناني عثر على جثة امرأة على الشاطئ، وتوفي طفل صغير بعد محاولة انعاشه، وان سفارتنا في اليونان تتابع هذه المأساة مع الجهات اليونانية المختصة لمعرفة إن كان على متن هذا القارب مواطنين فلسطينيين أم لا، خاصة وأن جنسياتهم حتى الآن غير معروفة.