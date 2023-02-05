إضراب المعلمين يشل العملية التعليمية في معظم مدارس الضفة

وطن: تعطلت العملية التعليمية في معظم مدارس الضفة الغربية اليوم الاحد، وذلك استجابة لدعوة "حراك المعلمين" ببدء إضراب مفتوح، احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة ما تم الاتفاق عليه، فيما يتعلق بمنحهم علاوة 15%، وتشكيل "جسم نقابي حر" للمعلمين، كانت "كفلته مبادرة المؤسسات"، الى جانب مطالبتهم بعدم الانتقاص من الرواتب وصرفها كاملة، كما قال الحراك في بيان له بهذا الخصوص.

وأوضح عمر محيسن، وهو عضو في لجنة متابعة مبادرة المؤسسات التي كانت تدخلت العام الماضي لوقف اضراب المعلمين والتوصل لحلول بشأن مطالبهم، بان اضراب اليوم شمل معظم المدارس.

وقال في حديث "لوطن": لا توجد إحصائية دقيقة بشأن نسبة المشاركة بالإضراب ولكن المعلومات الواردة من المديريات تشير الى اعلى نسبة مشاركة سجلت في محافظتي الخليل وبيت لحم وبلغت نحو 80 % من المدارس، وان النسبة تقدر بنحو 40-50% في رام الله والبيرة.

وأشار الى إصرار المعلمين على مواصلة الاضراب حتى تحقيق جميع مطالبهم، موضحا ان الاضراب جاء إثر عدم تنفيذ أي مما تم التوصل له من بنود، حيث كان من المفترض ان تدرج علاوة الـ 15% ابتداء من الشهر الأول من العام الجاري، وهذا وغيره من بنود الاتفاقية التي تم التوصل لها لم تنفذ أيضا.

واكد ان الحكومة تعلم منذ مدة طويلة "نحو شهرين" بان اليوم (الخامس من شباط) سيشهد انفجارا، ما لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه، لافتا الى ان شيئا مما ورد في الاتفاقية من بنود لم تنفذ.

وقال: جميع التفاصيل وصلت الى رئيس الوزراء منذ شهرين، بان "انفجارا سيحدث في هذا اليوم (الخامس من شباط)، اذا لم تنفذ بنود الاتفاقية، التي لم ينفذ منها شيء، موضحا ان اجتماعا عقد يوم امس، ضم الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومجلس أولياء الأمور المركزي الموحد الذي شكلته الوزارة، وضم أيضا عدة مؤسسات أخرى، وان رئيس الوزراء والوزير كانا على اطلاع بكل التفاصيل والتطورات.