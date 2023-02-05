زوجة خضر عدنان لوطن: قوات الاحتلال فجرت باب المنزل ودمرته والشيخ أعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله

وطن: رام الله – وطن: أبلغ الشيخ خضر عدنان زوجته بشروعه بالإضراب عن الطعام لحظة اعتقاله من منزله في بلدة عرابة فجر اليوم الأحد.

وقالت زوجة عدنان أم عبد الرحمن لوطن ان قوات الاحتلال داهمت منزل العائلة بشكل همجي فجر اليوم ومارست العربدة والتدمير والترهيب بحق افراد العائلة، واعتقلت زوجها الأسير المحرر خضر عدنان، الذي أبلغها بإضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله.

وحول تفاصيل ما جرى قالت زوجته أم عبد الرحمن ان قوات الاحتلال اقتحمت منزل العائلة حوالي الساعة الثانية فجرا، بعد تفجير باب المنزل واقتحامه بعدد كبير من الجنود دون انتظار فتح الباب لهم، حيث قام الجنود بتدمير محتويات المنزل بشكل كامل، في أشرس اقتحام تتعرض له العائلة.

ولفتت الى ان جنود الاحتلال احتجزوا افراد العائلة في غرفة واحدة وأخذوا يحرضون ويتهجمون على الشيخ امام اطفاله، لكن الأطفال ردوا على ضابط الاحتلال وقالوا له انه يسرق والدهم منهم، وهو ما استفز الضابط.

وقالت ان جنود الاحتلال تعمدوا تخريب أثاث المنزل وتدمير محتوياته، والتهجم على الشيخ، واحتجازه في مكان بعيد عنا، لذلك لا يوجد لدينا معلومات عنه.

وقالت ام عبد الرحمن ان ضابط الاحتلال حرض ضد الشيخ وقال انه قادر على تحريك الشارع من الشمال الى الجنوب.