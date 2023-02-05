الاحتلال يخطر بالاستيلاء على أراضي في سلفيت

وطن:أصدرت سلطات الاحتلال، قرارا بمصادرة 45 دونما من أراضي المواطنين في بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت.

وافادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال سلمت اخطارا بمصادرة 45 دونما تعود ملكيتها لعائلة المواطن مصطفى منصور، تقع في منطقة "جبل الذيب" المحاذية لمستوطنة "عمنوئيل" المقامة على أراضي المواطنين هناك.

وأشارت الى انه كان تم عام 1983 تسليم العائلة قرارا بمصادرة ارضها، حيث رفعت قضية لدى محاكم الاحتلال التي ابلغتها بان قرار المصادر لا يشمل ارضها وان الامر بقي كذلك حتى عام 2019، حيث باشر مستوطنون عمليات تجريف اعترض الاهالي عليها وصدر قرار لصالحهم (الاهالي) بوقف عمليات التجريف الاستيطاني، ليتم مجددا اصدار اخطار بمصادرة ارضهم.



