نتنياهو: توصلت مع بوتين لحل وسط يرضي الطرفين في الشرق الأوسط

وطن: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه "توصل إلى تسوية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول المصالح الإسرائيلية في الشرق الأوسط".

وأضاف نتنياهو لقناة LCI الفرنسية، "أن إيران تريد تشكيل /جيش خاص/، ونشره في سوريا بالقرب من الحدود"، منوها الى أن "إيران لا تريد صنع الأسلحة النووية لتدمير اسرائيل فحسب، بل وتعريض الاسرائيليين للخطر".

وأوضح نتنياهو، "أنه وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمام خيارين، الأول أن تكون روسيا وإسرائيل في حالة صراع، والثاني أن يجد البلدان لغة مشتركة تضمن تحقيق مصالحهما في الشرق الأوسط".

وأشار إلى، أن دولة الاحتلال "لن تتدخل بالتواجد الروسي في سوريا"، مقابل ان تترك روسيا دولة الاحتلال وشأنها وعدم التدخل في مصالحها بالمنطقة.

وادعى نتنياهو، "أنه توصل إلى حل وسط يرضي بوتين، ولا يهدد المصالح الروسية، وفي ذات الوقت يضمن تحقيق المصالح الإسرائيلية".

(المصدر- RT)