بكين: أميركا اتخذت رد فعل مبالغ فيه حين استخدمت القوة لإسقاط المنطاد

وطن: قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأحد، بأن استخدام الولايات المتحدة، القوة العسكرية لإسقاط "المنطاد الصيني المدني بدون طيار"، يعد رد فعل مبالغ فيه من جانب واشنطن.

وقالت الدفاع الصينية عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي "وي تشات": "الولايات المتحدة استخدمت القوة العسكرية للهجوم على منطادنا المدني بدون طيار، وهو رد فعل مبالغ فيه بشكل واضح".

وأعربت الدفاع الصينية عن استيائها الشديد تجاه الإجراءات الأميركية، وأكدت أن الصين تحتفظ بحق اتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية.

لوحظ المنطاد الصيني في الأجواء الأمريكية يوم الخميس الماضي، وبعد 4 أيام من تحليقه فوق الأراضي الأمريكية، أمر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإسقاطه.

ومن جانبه صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بأن الجيش الأمريكي أسقط المنطاد الصيني، أمس السبت، مشيرا إلى أنه استخدم في مراقبة المنشآت الاستراتيجية الأمريكية.

وقد حلق المنطاد من جزر ألوشيان عبر أراضي كندا، ووصل إلى ولاية مونتانا، ما دفع قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد"، لتتبع تحركات المنطاد.

وتسببت حادثة المنطاد الصيني، في رفع التوتر بين بكين وواشنطن، ما دفع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، للإعلان عن تأجيل زيارته المقررة للعاصمة الصينية بكين، اليوم الأحد، ولم يحدد الموعد الجديد.

ومن جانبها، دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، الولايات المتحدة إلى وقف حملة التكهنات حول المنطاد الصيني، مشيرة إلى أنه منطاد مدني للأرصاد الجوية، انحرف عن مساره نتيجة العوامل الجوية.

(المصدر- RT )