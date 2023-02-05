طيار سابق يدعو لاغتيال نتنياهو

وطن: دعا الطيار السابق في جيش الاحتلال زئيف راز، الذي شارك في قصف المفاعل النووي العراقي بالعام 1981، إلى اغتيال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في حال واصل تنفيذ خطة إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا،

وأتى ذلك، في تغريدة كتبها العقيد احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي زئيف راز، وهو أحد قادة الاحتجاج ضد نتنياهو، وجاء في تغريديه "إذا حصل رئيس الوزراء على سلطات دكتاتورية، فهو ووزراؤه يجب قتلهم".

وأثارت هذه التغريدة ردود أفعال في الساحة السياسية الإسرائيلية، حيث قال حزب الليكود في بيان له إن "التحريض ضد رئيس الحكومة نتنياهو يتخطى ذروة الجنون".

وأضاف الليكود في بيانه "لقد صدمتنا دعوة زئيف راز لاغتيال رئيس الحكومة والوزراء، يجب أن يتحرك الشاباك والشرطة على الفور لاعتقاله والمحرضين الآخرين ضد نتنياهو والوزراء".

وعقب ذلك، أصدرت شرطة الاحتلال بيانا أعلنت فيه أن المفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي قرر، بعد "زيادة كبيرة في تصريحات التحريض الخطيرة"، أن أي منشور "من هذا النوع" على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام سيتم التحقيق فيه.

وأضافت شرطة الاحتلال في البيان "لن تتسامح شرطة إسرائيل مطلقا مع المنشورات التحريضية من أي نوع، وأي شخص ينشر أو يعبر عن نفسه بطريقة تهديدية وتحريضية لإلحاق الأذى بالشخصيات العامة سيتم التحقيق معه مع التحذير، وإذا تبين أنه ارتكب جريمة جنائية سيتم تقديم لائحة اتهام ضده".