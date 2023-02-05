قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة طالت القيادي خضر عدنان

وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاحد حملة اعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين عقب اقتحامها بلدات وقرى عدة فجر اليوم.

وعرف من بين المعتقلين الأسير المحرر والقيادي في حركة الجهاد الاسلامي الاسير المحرر خضر عدنان، الذي اعتقلته قوات الاحتلال عقب اقتحام منزله في بلدة عرابة والعبث في محتوياته.

وطالت هذه الاعتقالات:

- خالد وليد غوادرة- بير الباشا

- حمودي الصابر- عجة

- عبد اللطيف صابر خليفة- عجة

- إبراهيم الزبيدي- مخيم الجلزون

- أمين ثوابتة- بيت فجار

- خالد محمد طقاطقة- بيت فجار

- عصام يوسف مواس- بني نعيم/ الخليل