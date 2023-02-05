جماهير غفيرة تشيع الشهيد محمد علي بمخيم شعفاط فجرا

وطن: شيعت جماهير غفيرة فجر اليوم الأحد جثمان الشهيد الفتى محمد علي في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وخرج الاف المواطنين في تشييع الشهيد الذي اشترط الاحتلال ان يكون فجرا.

وهتف المشيعون خلال التشييع مندين بجرائم الاحتلال ومؤكدين على تمسكهم بمقاومة الاحتلال.

وسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، جثمان الشهيد الفتى محمد علي محمد علي من مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

واستشهد الفتى محمد علي (17 عاما) في الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الصدر في مخيم شعفاط، واحتجزت سلطات الاحتلال جثمانه ورفضت تسليمه لعائلته في حينها.

وأفادت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال اشترطت إتمام مراسم دفن الشهيد في غضون ساعتين من موعد تسليمه.