الاحتلال يصيب مواطنتين ويعتقل مواطنا ونجله من القدس

وطن: أصيبت مواطنتان واعتقل مواطن ونجله، مساء اليوم السبت، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لحي الجالية الأفريقية في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت المواطنة زهرة قوس ، أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الجالية الأفريقية بالقرب من باب المجلس في البلدة القديمة، وأطلقت قنابل الصوت صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة مواطنتين بشظايا، إحداهما بالكتف والأخرى في الفخذ.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن أحمد القاضي ونجله محمد، بعد أن داهمت منزلهما في الحي.