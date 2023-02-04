الأهلي يتجاوز عقبة سياتل الأميركي ويضرب موعدا مع ريال مدريد بنصف النهائي

وطن: تجاوز الأهلي المصري، مساء اليوم السبت، عقبة نادي سياتل ساوندرز الأميركي، بهدف وحيد في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، خلال المباراة التي جرت على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية.

وضرب وصيف بطل افريقيا الأهلي المصري موعدا ناريا مع حامل لقب دوري أبطال أوروبا ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل في الدور نصف النهائي من البطولة، كما يلعب في اللقاء الثاني من الدور نصف النهائي الهلال السعودي ضد فلامنجو البرازيلي.

ويدين الأهلي في فوزه إلى البديل محمد مجدي أفشة الذي نجح في خطف هدف الفوز الوحيد لفريقه في الدقيقة الـ 88 بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة وعادت مرة أخرى إلى أفشة الذي سجل الكرة في مرمى سياتل.

ولم ينجح النادي المصري خلال مشاركاته السابقة في تجاوز الدور نصف النهائي، وكانت أفضل نتيجة له تحقيق الميدالية البرونزية مرتين.

المصدر: (وفا)